Mansur Yavaş'tan istifa eden Melih Gökçek'e: Kime niyet, kime kısmet!

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, eski rakibi Melih Gökçek'in istifasına ilişkin olarak sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu.

O dönem yaptığı "Melih Gökçek seçilirsem Belediye Meclisi'nin beni düşüreceğini söylemiş. Yakında kendisi düşmesin de" paylaşımını hatırlatan Yavaş, "Kime niyet, kime kısmet. Allah'ın adaleti" diye yazdı.

Yavaş'ın, Gökçek'in istifa açıklaması sırasında yaptığı "İnleyen nameler" paylaşımı da dikkati çekti.

Mansur Yavaş, 2014 yılındaki seçimlerde yüzde 44.9 oranında oy alan Gökçek’in karşısında yüzde 43.8 oy oranıyla ikinci olmuştu. Sonucun şaibeli olduğu yolundaki iddialar, uzun süre gündemden düşmemişti.