Mansur Yavaş'la görüşen İyi Partili Ağıralioğlu: Mutabakatla aday olmak istiyor

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak adı geçen Mansur Yavaş'la bir araya gelerek, partisinden aday olması için "nabız" yokladı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, Yavaş için "Mutabakatla aday olmak istiyor" dedi.

İyi Parti'ye net yanıt bir yanıt vermediği öğrenilen ve CHP ile İyi Parti'nin ortak adayı olmak istediği konuşulan Yavaş'ın, görüşmede de "Ankara'yı rozetsiz bir isim yönetmelidir" tavrını koruduğu öğrenildi.

TIKLAYIN - Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması: Ankara rozetsiz yönetilmeli

Ağıralioğlu, görüşmeyi BBC Türkçe'ye değerlendirdi. Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamadaki görüşlerini koruduğunu belirten Ağıralioğlu, "Biz AKP ile CHP arasına sıkışmış seçmene İYİ Parti'nin siyasal dilinin iyi geleceğini düşünüyoruz. İYİ Parti bu anlamda Türk siyasetine de bir irtifa kazandırmak için iddialı girmek istiyor. Dolayısıyla biz iddiamızı Mansur Bey gibi kıymetli bir insanla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

"Gördüğüm, mutabakatla aday olmak istiyor"

Yavaş'ın 30 yıllık arkadaşı olduğunu ve adaylık konusunda ne düşündüğünü "gözlerine bakarak görmek istediğini" belirten Ağıralioğlu, "Ne gördünüz gözlerinde" sorusuna, "Süreç, biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor" yanıtını verdi.

Adaylık teklifi için değil, 'istişare' için görüşmeye gittiğini belirten Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Gördüğüm, mutabakatla aday olmak istiyor. İstiyor ki, geçen seçimde de siyasetin kabalaşan dilinin, yaşam konforunu kaçırdığını düşünüyor. 23 yıldır siyasetin kabalaşan dilinden çok çektiğini düşünüyor. Dolayısıyla, 'Ankara'nın huzurunu sağlayarak bu süreci yönetiriz' gibi bir takım mottoları var. Belediye başkan adayı olanın böyle söylemesi makbuldür.

"Ama siyaset satrancı bize başka cümleler de kurduruyor, ben de onu söyledim. CHP'nin adayı olmanın sayısal avantajları var, ana muhalefet o. Lakin AKP seçmeninin davranışını, CHP adayına mağlup olma psikolojisi kendi adayından memnuniyetsiz de olsa negatif etkiliyor. Dolayısıyla, CHP'nin adayına mağlup olma psikolojisini Tayyip Bey çok iyi yönetir.

"Ben o nedenle İYİ Parti'nin daha esnek bir zemin olduğunu, yarışa sayısal olarak dezavantajlı başlıyor propagandası olsa dahi, oy geçişgenlikleri açısından hem MHP hem de AKP tabanından rahat oy alınabileceğini söyledim. AKP ile CHP arasına sıkışmış bu siyasal kavgasının arasına sıkışmış siyasetin İYİ Partinin siyasal duruşuyla avantaja dönebileceğini anlattım."

Ağıralioğlu, Yavaş'ın bu görüşlerini değerlendireceğini belirterek, "Biraz daha bu köprülerin altından sular akar" değerlendirmesini yaptı.