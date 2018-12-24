Mansur Yavaş'ın kardeşi muhtar adayı oldu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş\'ın kardeşi Mahir Yavaş (61), 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimde Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi\'nden muhtar adayı oldu.

Polatlı\'da oturan Mansur Yavaş\'ın kardeşi evli ve 2 çocuk babası Mahir Yavaş, 31 Mart yerel seçimler için Şehitlik Mahallesi\'nden muhtar adayı oldu. Polatlı Devlet Hastanesi\'nden emekli olan Mahir Yavaş, seçim çalışmalarına da başlayarak elektrikli bisikletiyle mahalle sakinlerini tek tek ziyaret ediyor. Yavaş, gürültü ve çevre kirliliği olmaması için ulaşım aracı olarak bisikleti tercih ettiğini söyledi. Böylece trafik sorunu yaşamadığını ve seçmenlere birebir ulaştığını ifade eden Mahir Yavaş, şöyle konuştu:

\"Ben ortopedik engelliyim. Polatlı\'da insanlara sesimi duyurmak için elektrikli bisikletimle tüm iş yerlerini gezerek broşür dağıtıyorum. Yıllardır Polatlı\'nın sorunlarıyla ilgilendim. Devlet büyüklerimize mektuplar yazdım ve bir çoğundan sonuç aldım. 1993 yılında Polatlı-Ankara yolu tek şeritti. Çift şeritli yol olması için önce bir eylem yaparak bütün halkımızla beraber anayolu kestik. Daha sonra kendi başıma imza kampanyası başlattım. 250 metre boyunda tam 17 bin imza topladım. 17 bin imzaya karşı saat 17.00\'de 17\'inci kilometrede kaza yapıp 17 kırıkla kurtuldum. 26 defa ameliyat oldum. Bu yolun çift yol olması için afişler astım.\"

Şimdi yaşadığı mahallenin sorunlarını çözmek için muhtar adayı olduğunu anlatan Mahir Yavaş, 31 Mart seçimlerinde ağabeyi Mansur Yavaş ile birlikte sandıktan birinci çıkmayı dilediğini kaydetti.



Görüntü Dökümü:

-Mahir Yavaş\'ın açıklaması

-Mahir Yavaş\'ın fotoğrafları

Haber-Kamera:Metin ÖZDEMİR/POLATLI(Ankara),(DHA)