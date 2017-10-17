"Mansur Yavaş'ın 'hakkım olanı almak için geldim' demesi etki yaratacak"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen bir CHP’liyi aradığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa etmesi halinde CHP adayının 2014 Yerel Seçimini kaybeden Mansur Yavaş'ın olabileceğini aktardı. Zeyrek, ismini vermek istemeyen CHP'liyle yaptığı görüşmede kendisine Yavaş'la ilgili olarak "Sayın Yavaş’ın ‘hakkım olanı almak için geldim’ demesi, pozitif bir etki yaratacaktır" dediğini aktardı

Deniz Zeyrek'in "Gökçek toparlandı, ya sonrası?" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının istendiği, Ekim ayı başında belli olmuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “İki hafta içinde bırakırlar” demesinden yaklaşık 10 gün sonra, Hürriyet Ankara’nın editörlerinden Deniz Gürel, Gökçek’in hem Belediye’de hem resmi konutta özel eşyalarını toplamaya başladığını yazdı. Bu haberi konuşmak için aradığım Gökçek’in yakın çalışma arkadaşları da bilgiyi teyit ediyordu.

“Toparlandı, üzgün"

“Toparlandı, bugün yarın bırakır” diye söze giren bir kaynağım Gökçek kadar kendilerinin de “üzgün” olduklarını anlattı. Sonra ben sormadan o üzüntünün nedenlerine dair kendi görüşlerini aktardı.

“Yöntem böyle olmamalıydı” diye başladı ve devam etti:

“Bu kadar yıldan, bu kadar emekten sonra böyle bir adım atılıyorsa ikna edici bir gerekçe açıklamaları gerekirdi. Neden bırakması gerekiyor? Yerine biri mi gelecek? Kendisine başka bir görev mi tevdi edilecek? Bunları oy veren insanlara anlatmak gerekirdi. Şimdi sadece solcular çıkıp aldığı oylar ve seçilmişliği üzerinden Başkanı savunuyor.”

Başka bir Büyükşehir yöneticisine daha sordum. O da benzer şeyler söyledi.

Pazar günü İstanbul’dan Ankara’ya gelirken Ankara’da ciddi yatırımları olan bir işadamı ile karşılaştım. O da sonucu merakla bekliyordu ve yöntemin yanlış olduğunu söylüyordu.

AKP'nin aday arayışları

İki haftadır herkes “Gökçek’in yerine kim gelecek” sorusunu soruyor. Ankara’nın deneyimli gazetecileri üç ilçe belediye başkanı üzerinde duruyor. Veysel Tiryaki (Altındağ), Mustafa Ak (Keçiören) ve Mustafa Tuna (Sincan)

Konuştuğum AK Partili bir yönetici “Üçü de olmayabilir, Büyükşehir Belediye Meclisi’nden kıdemli bir meclis üyesi de tercih edilebilir” dedi.

Ancak, “bir ilçe belediye başkanı olur” diyenler de hayli fazla.

Peki hangisi olur?

Aslında, bu soruya verilen yanıtlardan çıkardığım sonuç en güçlü adayın Veysel Tiryaki olduğu. Ancak, kendisi AK Parti’nin 2019 Ankara adayı da olabilir. Bu nedenle yıpranmasın diye şimdi bu göreve getirilmeyebilir. Tiryaki söz konusu olduğunda konuşulan bir başka olumsuz neden ise Tiryaki ile Gökçek arasında yaşanan ve Ankara’da herkes tarafından bilinen çekişme. AK Parti’de, Tiryaki’nin koltuğa oturur oturmaz “geçmişle uğraşabileceği” konuşuluyor.

Gökçek’in de Tiryaki’yi istemeyeceği, böylece iki isim arasında yaşanacak olası bir çekişmenin, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’ye zarar verebileceği endişesi de dillendiriliyor.

Tiryaki’den sonraki güçlü aday ise Ak. Gökçek de Keçiören’den TBMM üyeliğine, oradan Büyükşehir’e gelmişti. Ancak, Ak’ın da 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında telaffuz edilmesi, geçici bir süreyle Gökçek’in yerine gelmesini engelleyebilir. Sincan Belediye Başkanı Tuna’nın ismi de bu yüzden “emanetçi başkan”olarak öne çıkıyor.

CHP’nin adayı kim

Pazar akşamı İstanbul-Ankara uçağında Mustafa Ak da vardı. Esenboğa Havaalanı’nın iç hatlar geliş bölümünde bagaj bekleme yerindeki panoda Ak’ın fotoğrafı ile Keçiören Belediyesi’nin ilanları var. Kendi ilanlarını görmezden gelmedi. Ben de “Bu aralar çok ön plandasınız” diye takıldım, gülümsemekle yetindi.

İlginç bir tesadüf ki uçakta bir önceki yerel seçimde Gökçek’e karşı yarışan ve tartışmalı bir şekilde seçimi kaybeden CHP adayı Mansur Yavaş da vardı.

Uçakta Yavaş’ı gördükten sonra “CHP ne diyor, AK Parti’deki bu hareketliliğin bir karşılığı var mı” diye düşündüm ve CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile zaman zaman görüşen bir CHP’liyi aradım. “Büyük ihtimalle Kemal Bey’in aklındaki isim Yavaş” dedi. Yavaş’ın 2014’te seçimi aldığını, Gökçek’in YSK desteği ile kazandığını ileri sürdü. Sözlerini “Sayın Yavaş’ın ‘hakkım olanı almak için geldim’ demesi, pozitif bir etki yaratacaktır” diye sürdürdü.

Bu kez pazarlık yapar

Ancak, konuştuğum CHP’liye göre Yavaş, bu kez CHP adayı olmadan önce iki önemli şart koşabilir.

İlki parti kurmaya hazırlanan Meral Akşener’in desteği.

İkincisi ise CHP’nin kaleleri Çankaya ve Yenimahalle dışındaki ilçe belediye başkan adayları ile Büyükşehir Belediye Meclisi adaylarının önemli bir bölümünün kendisi tarafından belirlenmesi.

Akşener’in kuracağı partinin tavrı konusunda şimdiden yorum yapmak zor. Referandumda ortaya çıkan “hayır” blokunu korumak için destek de verebilir, “Başkent’e aday çıkarmamak yeni kurulan bir parti için büyük hata olur’’ diyerek aday da çıkarabilir.

İlçe belediye başkan adayları ile Meclis üyelerinin belirlenmesi konusu ise CHP teşkilatı ile Genel Merkez arasında ciddi sorun yaratabilir. Teşkilat küstürülürse, “Sağdan oy alacağım diye sol seçmeni de kaybetme” riski de ortaya çıkabilir.

Gördüğünüz gibi, Gökçek’in istifası sıradan bir istifa değil, Ankara’yı hareketlendirecek, siyasi dengeleri değiştirecek bir gelişme olacak.