Mansur Yavaş: Yolsuzluktan yargılanan belediye personeli olursa ben de davaya müdahil olacağım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclis Toplantısında AKP'li üyelerin yolsuzluk imalarına karşı, "Dedikoduyla kamu görevlileri karalanamaz. Benim dönemimde herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus, şeref sözü. Ben de o davaya müdahil olacağım" karşılığını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Ocak Ayı 1. Birleşimi yapıldı.

Toplantıda konuşan AKP'li Belediye Meclis üyeleri yolsuzluk imasında bulununca Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Namuslu ve haysiyetli insanların Belediye'de herhangi bir yolsuzluk gördüğü zaman yapması gereken iki tane şey vardır. Bir Cumhuriyet Savcılığına gitmek, iki İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istemektir. Dedikoduyla kamu görevlileri karalanamaz. Ama açık açık bir tahaddütüm var. Benim dönemimde herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus, şeref sözü. Ben de o davaya müdahil olacağım. Ama şunu da bekliyorum. Yüze yakın dosya var. Daha da geliyor. Açıkca Ankara halkının uğratıldığı zararlar var. Bunlarda da sizlerden katkı bekliyorum. Gideceğiz yetimin hakkını hep beraber savunacağız."

"Herkes kendi işini yapsın"

Toplantıda yine AKP'li Belediye Meclis üyelerinin Mansur Yavaş yönetiminin yetersiz kaldığı noktalar olduğu imalarına ilişkin Yavaş şunları söyledi:

"Hiçbir Belediye Başkanı arkadaşım allah aşkına Belediye'nin, hiçbiri Büyükşehir'in işine karışmasın. Ben hepsini yaparım. Sizden de iyi yaparım. Bak siyasi sonucuna da razıyım. Herkes kendi işini yapacak. Bu kadar basit. Ben ona göre ekibimi kuracağım. Benim işime karışmayın. Eğer Büyükşehir'in bir işini yaparsanız sizi şikayet ederim kamu zararı veriyor diye. Açık açık söylüyorum ben kendi işimi yapacağım." (ANKA)