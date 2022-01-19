Mansur Yavaş, yoğun kar yağışından etkilenen Bolu'ya destek gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Karla mücadele araçlarımız yağışın olumsuzluklarından etkilenen komşumuz Bolu'ya desteğe gitti." açıklamasını yaparak dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Yavaş, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:

“Karla mücadele araçlarımız yağışın olumsuzluklarından etkilenen komşumuz Bolu'ya desteğe gitti. Bolu'daki çalışmalarımızı da www.kartakip.ankara.com.tr adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İyi günde de kötü günde de daima dayanışma içindeyiz. Tanju Özcan, Bolu Belediyesi”

Bolu-Ankara otoyolu bugün kar yağışı ve yaşanan kazalar nedeniyle kilometrelerce tıkalı kalmış, araçlar ve içindeki insanlar mahsur kalmıştı.