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Mansur Yavaş'tan 'kar' açıklaması; vatandaşlardan özür diledi

Kara hazırlıksız yakalanan Ankara'da zincirleme trafik kazaları yaşandı

24 Aralık 2020 17:59

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda sıkıntılar yaşadığını belirterek vatandaşlardan özür diledi.

Kara hazırlıksız yakalanan Ankara'da, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmalarına rağmen bazı cadde ve sokaklar buz tuttu ve zincirleme trafik kazaları yaşandı.

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan anlar için Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim" dedi.


 

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