Mansur Yavaş, Twitch kanalı açtığını Cem Yılmaz replikleri ile duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Selam chat" notuyla bir video paylaşarak Twitch kanalı açtığını duyurdu. Tanıtım videosunda komedyen Cem Yılmaz'ın film repliklerine yer veren Yavaş, Yılmaz'a teşekkür etti. Cem Yılmaz da kendisine yanıt vererek "Çok naziksiniz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, sosyal medya hesabından "Selam chat" notuyla bir video paylaştı. Daha önce bir Twitch yayıncısının, "Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki?" sorusunu "Var" diyerek cevaplandırdı.

Mansur Yavaş, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch'deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'deyim. Sizinle beraber birçok ya yayın yapacak, yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin. Birlikte oluşturalım."

Mansur Yavaş'ın teşekkür ettiği paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt

Mansur Yavaş, "Eserlerine ait görüntülerin kullanımında gerekli izinleri veren @Bkmonline 'a, @CMYLMZ'a, Pelin Baynazoğlu'na, Kemalcan Parlak'a ve Ferit Karakaya'ya teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.