Mansur Yavaş, 'trafiği rahatlatacak' önerisini açıkladı: Sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücreti 4.5 TL’ye indirilsin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş trafiği rahatlatmak ve vatandaşın bütçesine katkı sunmak adına, sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesi önerisini UKOME'ye sunacağını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılar için yeni önerisini duyurdu. UKOME'ye sunulacak teklifte belirli saatler arasındaki tam biniş ücretinin 4.5 TL olması istenecek.

Twitter adresininden açıklamada bulunan Yavaş, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız." ifadelerini kullandı.