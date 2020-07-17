Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP döneminde belediyeye 'torpille' işe girenlerin listesini dev ekranda gösterdi.

Yavaş, belediye meclisi toplantısında işe alımların konuşulduğu sırada, geçmiş dönemden 'torpille' belediyeye işçi olarak alınanların listesini paylaştı.

Yavaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İsim göreceksini ama kötü niyetle söylemiyorum, belki bazılarınızın da ismi çıkacak. Burada ismini gördüklerinizin hepsi çalışıyor şu anda. Bunlar sözleşmeli ve normal işçi, kimlerin torpiliyle işe girdiklerini göreceksiniz, bir şekilde defter bizim elimizde kaldı."