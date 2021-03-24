Mansur Yavaş'tan 'yolsuzluk' açıklaması: Savcılığa 50 dosya gitti, önümüzdeki hafta da en az 50 dosya gidiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin geçmiş dönemde ihale yoluyla uğradığı zararlara ilişkin 50 dosyanın savcılığa iletildiğini, hazırlıkları tamamlanan 50 dosyayı da önümüzdeki hafta ileteceklerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsmail Küçükkaya’nın Fox TV’de Çalar Saat programına katılarak iki yıllık karnesini değerlendirdi.

Göreve geldiğinde her şeyi şeffaflaştırdıklarını ve bütün ihalelerin internet üzerinden görülebildiğini anlatan Yavaş, “1250 ihalemiz canlı yayınlandı. Buna Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler de dahil. İhalelere en az 40 firma katılıyor. 80 liraya yapılan işi bugün 20 liraya yaptırıyoruz. Bir de aynı firma yapıyor. Bunun yorumu da halk yapıyor” dedi.

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Yavaş, zaman zaman neden aynı firmaya iş veriliyor sorularının da yöneltildiğini belirterek, “Açık ihale yapıyorum, herkes giriyor, fiyatı kıran alıyor. Ne yapmam lazım, ben de kendi firmamı mı kuracağım” açıklamasını yaptı. Yavaş, göreve başladığında 8 Nisan’da belediyenin borcu 8.5 milyar lira iken, metro için belediyeden kesilen paranın artırılması nedeniyle aynı ayda 11 milyara çıktığını belirterek, “2 milyar 235 milyar lira eski dönemin borcunu ödedik. Bugün yine 11 milyar lira borcumuz var. Pandemi nedeniyle EGO çok zarar ediyor. Yolcu yarı yarıya indi. Sağlık çalışanlarımız ücretsiz kullanıyor. Biz de ulaşım sektörüne destek oluyoruz” dedi.

Geçmiş dönemden 6 ihalede 2.8 katrilyon zarar olduğunu, 50 dosyanın sağcılığa gittiğini, önümüzdeki hafta 50 dosyanın daha gideceğini açıklayan Yavaş, “İnsanların pazar artıkları ile beslendiği bir yerde, bunun hesabının sorulması lazım” dedi. Yavaş, “Bunlar aslında partili olamazlar. Benim kanaatim yolsuzluk yapanlar kim olursa olsun o partilerin arkasına saklanırlar, yolsuzluğum görünmesin diye” açıklamasını yaptı.

Hukukta bunun hesabını sorarken zorlandıklarını da anlatan Yavaş, “Benim görevim bir iddia varsa araştırıp yargıya taşımak. Ulak sistemine girdikten sonra bir gün mutlaka soruşturulur. Ankara’da 10-15 yılda 20 firma zengin olmuş” dedi.