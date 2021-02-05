Mansur Yavaş'tan YKS müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Yavaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı. Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının yks2021 ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız."

Kayıt için: https://forms.ankara.bel.tr/yks2021