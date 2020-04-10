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Mansur Yavaş'tan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

"Lütfen panik yapmayın, bu karar hepimizin sağlığı için"

10 Nisan 2020 23:46

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 il için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası açıklama yaptı.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, Halk Ekmek fabrikasının üretimlerine devam edeceğini belirtti.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Kıymetli hemşehrilerim, Ankara Büyükşehir Belediyemize bağlı Halk Ekmek fabrikamız iki gün boyunca üretim yapmaya ve bayiilere dağıtıma devam edecektir.

Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, bu karar hepimizin sağlığı için. Merak etmeyin, #BirlikteBaşaracağız"

"Değerli Ankaralılar, 

Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız.

Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için görev başında olacağız."

 

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