Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok, başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki Alparslan Türkeş'i anma toplantısına yönelik yapılan saldırı sonrası kendisini hedef almasıyla ilgili olarak konuştu. “Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim” diyen Yavaş, “Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam” dedi.

MHP lideri Bahçeli’nin, Türkeş anmasına yapılan saldırıya ilişkin olarak söylediği, “Mansur Yavaş dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefesi var” sözleri “tehdit” olarak yorumlandı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir” dedi. Mansur Yavaş ise söz konusu gelişmelerle ilgili konuştu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, “Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim” diyen Yavaş, şöyle dedi:

“Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?”

VİDEO- Alparslan Türkeş anmasına saldırıyı değerlendiren Bahçeli, Mansur Yavaş’ı hedef aldı: Bundan sonra dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var

"Kimseye yanıt vermedim"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bazı yayın organlarında 'tehdit ve iddialara cevap verdi' şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Kimseye ve hiçbir kuruluşa cevap anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır" dedi.

Göreve geldiğinden bu yana hiçbir siyasi demeç vermediğini bundan sonra da hakkında yapılan siyasi yorumlara ilişkin bir açıklaması olmayacağını belirten Yavaş, "Sadece ve sadece 6 milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın "ivedelikle" kendisi hakkındaki devlet korumasının kaldırılmasını istediği iddia edildi

Milliyet'te yer alan iddiaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, valiliğe başvurarak, kendisine yönelik koruma uygulamasının "ivedelikle" kaldırılmasını talep etti.

Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş'i anma programında yaşanan arbededen sonra MHP tarafından Yavaş'ı suçlayan açıklamalar yapılmıştı. Tartışmaların ardından Yavaş'ın Ankara Valiliği'ne yazılı başvuru yaparak, devlet tarafından kendisine sağlanan koruma uygulamasının "ivedilikle" kaldırılmasını istediği kaydedildi.