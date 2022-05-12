Mansur Yavaş'tan Kaftancıoğlu kararına tepki: Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen cezaları onamasıyla ilgili, "Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir" şeklinde tepki gösterdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir saat adaletle hükmetmek, bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır." Sn. Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir."