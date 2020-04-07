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Mansur Yavaş'tan GSM operatörlerine: İhtiyacı olan öğrencilere destek için belediyemize verdiğiniz fiyatı indirin

07 Nisan 2020 16:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’deki GSM operatörlerine sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Yavaş, sosyal yardım amaçlı bir konu hakkında şirketlerin verdiği fiyatı indirmelerini istedi.

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