Mansur Yavaş'tan GSM operatörlerine: İhtiyacı olan öğrencilere destek için belediyemize verdiğiniz fiyatı indirin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Yavaş, öğrencilerin internet ihtiyaçlarının karşılanması için planladıkları yardım için şirketlerin teklif ettikleri fiyatları indirmelerini söyledi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre Yavaş, uzaktan eğitim alan ve maddi durumu yetersiz öğrenciler için internet hizmeti vermek istedi. GSM operatörleriyle görüşen Yavaş, yüksek fiyat verilmesi üzerine kişisel Twitter hesabından söz konusu şirketlere ‘fiyatı indirin’ çağrısı yaptı.

Yavaş, şirketler üzerine sosyal baskı yaratmayı amaçladığı anlaşılan tweette, şunları yazdı:

"Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yetkililerine çağrımdır.

Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşerilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin. Gün bu gündür."