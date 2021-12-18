Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından gençlere yönelik videolu bir paylaşımda bulundu.
"Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı gidermek"
Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere “Çıkar telefonunu, hani öyle diyorlar ya” dedi.
Yavaş paylaşımında ise, "Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı giderecek çözümler üretmek. İstediğiniz gibi çıkarın telefonlarınızı" ifadelerini kullandı.