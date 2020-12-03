Mansur Yavaş’tan esnaf ve işsiz kalanlar için yeni kampanya: Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde işini kaybeden esnaf ve işsiz kalan çalışanlara yönelik kampanya başlattı. Pandemi döneminde çalışamayan sinema salonu çalışanı, garson ve komilerin aralarında bulunduğu kişiler belediyenin destek kampanyasından yaralanabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa, işini kaybeden çalışanlara yönelik yeni bir destek kampanyası başlattı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ANKESOB) bağlı sektör ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Yakınınızda değil yanınızdayız” diyerek yeni bir “iyilik hareketi” başlattı.
Sosyal medya hesapları üzerinden garsondan komiye kadar çeşitli meslek gruplarının temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıklayan Başkan Yavaş, “Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz. Başvuru için ‘forms.ankara.bel/isinikaybeden’ adresini ziyaret edebilirsiniz" ifadesini kullandı.
Destek kapsamındaki meslek grupları şöyle:
-Sinema salonu çalışanı
-Kıraathane/Nargile salonu çalışanı
-Çay/Kır bahçesi çalışanı
-İnternet/Oyun salonu çalışanı
-Garson/Komi
-Servis şoförü
-Anaokulu/Kreş çalışanı