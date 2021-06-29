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Mansur Yavaş'tan Elmalı davası tepkisi: Yeter!

29 Haziran 2021 16:24

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davasında yargılanan annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasına 'Yeter' diyerek tepki gösterdi.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

Ne olmuştu? 

Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davasında yargılanan annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılması yeniden gündeme geldi. Karara sosyal medyadan binlerce tepki gelirken, #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter gündeminde ilk sırada yer alıyor.

 

TIKLAYIN - İki kardeşin resimlerle cinsel istismarı anlattığı Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılması yeniden gündeme geldi

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