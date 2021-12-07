Mansur Yavaş’tan dayanışma çağrısı: Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi, gelin iyilikte bir damla olalım

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “ekonomik krizin faturasını ödediğini belirttiği vatandaşların kendi faturalarını ödeyemez hale geldiğini” söyledi, dayanışma çağrısında bulundu. Yavaş, yardım edebilecek durumda olanlar vatandaşları, sosyal yardım alan ailelerin su faturasına destek olmaya davet etti.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi. Gelin, su kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim. Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını ödemek için” diyerek suver.aski.gov.tr adresini paylaştı.