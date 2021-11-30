Mansur Yavaş'tan Bahçeli'ye: İlgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle ilgili olarak "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" açıklaması yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir cevap vermeyeceğini belirterek, "İlgimiz olmayan konulardan dolayı hakkım yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim." dedi.

Yavaş, Belediye Başkanı seçilmesinden bu yana hiçbir siyasi demeç vermediğine dikkat çekerek, "Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralıların mutluluğu ver huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim"

"Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından bu makamın getirdiği sorumluluk ve bu prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim.

Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralıların mutluluğu ver huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin hafta sonu Ankara'da düzenlenen ve Ülkü Ocağı üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş'i anma toplantısına ilişkin sorusuna, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hâkim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını vermişti.