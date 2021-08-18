Mansur Yavaş: Biz hiç yenilmedik; dayanışma halkasına iyilik olup her zorluğu göğüsledik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Yavaş, "Geçen 1,5 yıla dönüp baktığımda, acılar, kayıplar kadar umut görüyorum. Biz hiç yenilmedik. Dayanışma halkasına iyilik olup her zorluğu birlikte göğüsledik. Aşılanma haritamız maviye dönse de vaka artışımız sürüyor. Gelin, aşı olalım hem birbirimizi hem geleceğimizi koruyalım" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Gözden de gönülden de ırak olmayalım"

"Sevgili ailem. Son günlerde gerek belediyemizde gerekse kentimizde Covid-19 vaka sayısındaki artışı büyük bir endişeyle takip ediyorum. Biliyorum, hepimiz bu zorlu süreçte yorulduk ve yıprandık. Ancak artık sonuçlandırmak üzereyiz. Bu daha çok bizim elimizde. Kendinizin, kentimizin ve ülkemizin sağlığı için sizleri bir an önce aşı olmaya davet ediyorum. Aşımızı olup bu süreci atlatana dek bir süre daha maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı unutmayalım. Biz zaten kalpten kalbe yol bulan bir milletiz. Gözden de gönülden de ırak olmayalım ama bu salgın geçene kadar mesafemizi lütfen koruyalım. Aşı olmayı ihmal etmeyelim, şimdi aşı olma zamanı."