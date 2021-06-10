Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı: Tüm birimlerimiz teyakkuzda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşları uyararak, "Tüm birimlerimiz teyakkuzdadır." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu akşam Başkent'te kuvvetli yağışın etkili olabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavaş, yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Kentimizde bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışın etkili olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarının muhtemel risklerine karşı tüm birimlerimiz teyakkuzdadır. Bize Başkent 153 hattımızdan günün her saati ulaşabilirsiniz."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de "Ankara Çevrelerinde Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat!" uyarısında bulunmuştu.