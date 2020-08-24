Mansur Yavaş'tan 565 sivil toplum kuruluşuna "2021 mali yılı bütçesini birlikte hazırlama" çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 565 sivil toplum kuruluşuna "2021 mali yılı bütçesini birlikte hazırlama" çağrısında bulundu.

Çağrısını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Başkan Yavaş, "Ankara’mızı katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğuyla yönetiyoruz. Bu bilinçle kentimizdeki 565 sivil toplum kuruluşuna 2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlama çağrısında bulunduk. Bu kadim şehrin geleceğini daima ortak akılla çizeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş'ın paylaşımı şöyle: