Mansur Yavaş: Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek'in üretim kapasitesini günde 1 milyon adete çıkarttıklarını belirtirken, "Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gr. ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek" dedi.

Döviz kurlarındaki artışın ardından un fiyatlarına yüksek oranlarda zam gelmiş, fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kalmıştı. Mansur Yavaş, ABB Halk Ekmek'in stokları bitene kadar 1,25 TL'den ekmek satmaya devam edeceğini açıklarken, üretim kapasitesini de 1 milyon adete çıkardıklarını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Halk Ekmek üretimimizi tam kapasiteye çıkararak günde 1 milyon adet ekmek üretmeye başladık. 435 satış noktasına ek mobil fırınlarımızla da satış yapacağız ki kimse mağdur olmasın. Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gr. ekmek 1.25 ₺ olmaya devam edecek."

Dün belediyenin açıkladığı 250 gram ekmek maliyet tablosu şöyle: