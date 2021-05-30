Mansur Yavaş: Sosyal yardım alıp KPSS'ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sınav ücretlerini karşılıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan adayların sınav ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden duyuru yapan Yavaş, son günün 9 Haziran olduğu başvurular için "https://forms.ankara.bel.tr/kpss2021" adresini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda gençlere eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Uzaktan eğitim alan çocukların yararlanması için 918 mahalleye ücretsiz internetten sonra sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına 6 ay boyunca 10 GB ücretsiz mobil internet desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi daha sonra da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının YKS ücretlerini karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi şimdi de pandemi nedeniyle artan ekonomik sıkıntılar üzerine bu ailelere mensup olanlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceklerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da eğitimde ve gençler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik başlattığı ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına devam ediyor.

Özellikle pandemi sürecinde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sosyal yardım alan ailelere destek vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de bu ailelere mensup kişiler ile çocuklarından Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacak.

Sınavlara hazırlanan başkentli gençlere ekonomik yönden destek

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören çocuklar için önce 918 mahalleye ücretsiz internet hizmeti sağlayan Yavaş daha sonra ailesi sosyal yardımlardan yararlanan yaklaşık 30 bin öğrenciye de 6 ay boyunca ücretsiz 10 GB mobil internet paketi desteğinde bulundu.

Sınavlara hazırlanan ve sınav ücretlerini vermekte zorlanan Başkentli gençlere ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Yavaş, geçtiğimiz aylarda da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girenlerin ücretlerini karşılayarak eğitim alanında da iyilik hareketini sürdürdü.

Şimdi de ihtiyaç sahiplerinin KPSS ücretlerini büyükşehir belediyesi ödeyecek

Başkentlilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda belediyecilik anlayışını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitim desteklerine bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesapları üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerden 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacakları müjdesini veren Başkan Yavaş, bu müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

“Pandeminin neden olduğu ekonomik faciayla birlikte sosyal yardım alan ailelerin sayısı 203 bini buldu. Mağduriyet yaşayan Ankaralıların dertlerine çare olmak adına sosyal yardım alıp KPSS’ye başvuran ihityaç sahiplerinin sınav ücretlerini karşılıyoruz.”

Paylaşımında “geleceğiniz için buradayız” diyen Yavaş, bu imkandan yararlanmak isteyenlerin “forms.ankara.bel.tr/kpss2021” adresi üzerinden 9 Haziran 2021 saat 18.00’a kadar başvuru formunu doldurabilceklerini söyledi.