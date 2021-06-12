Mansur Yavaş seçim vaadini hayata geçiriyor; sosyal yardım alan aileler 10 metreküpe kadar, metreküp başına 1 lira ödeyecek

T24 Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal yardım alan dar gelirli ailelere 10 metreküpe kadar suyun metreküp başı 1 liradan verileceği sözü hayata geçiyor. Tasarruf amacıyla alınan kademeli su tarifesi kararına göre Ankara’daki abonelerin yüzde 90’ı aynı tutardan faturalandırma işlemine devam edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da önerdiği, su tasarrufunu sağlamak için en etkili uygulama olan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen ‘Kademeli Su Tarifesi’ uygulamasıyla Başkent’teki abonelerin yaklaşık yüzde 90’ı faturalarında aynı ücreti ödemeye devam edecek.



Normal su kullanımı yapan ve abonelerin yüzde 90’ının etkilenmeyeceği düzenlemeye göre aylık su birim ücreti faturalara şu şekilde yansıtılacak:



- 0-15 metreküp arası: 5 TL + ÜFE,

- 15-30 metreküp arası: 7 TL + ÜFE,

- 30 metreküp ve üzeri: 9 TL + ÜFE.