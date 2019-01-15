Mansur Yavaş: Seçilmeden ilk icraatımız gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi dün akşam Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında Ocak ayının son oturumunu gerçekleştirdi.

Meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle Başkent’teki su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirime gidildi. İndirim konut ve işyerlerindeki tüm aboneler için geçerli olacak. İndirimli yeni tarife, 21 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Bu hamleyi ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş seçim vaadi olarak açıklamıştı.

Yavaş kararın ardından da benzer bir tweet paylaşarak, “Müjde Ankara. Henüz seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti. Biz eleştirdikten sonra bugün suda %30 indirim yapıldı” ifadeleri kullanıldı.