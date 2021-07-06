Mansur Yavaş: Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cinsiyeti nedeniyle sporda negatif ayrımcılık yapıldığını gözyaşlarıyla anlatan ve gündeme oturan hentbolcu Merve Akpınar'ın ardından harekete geçti. Yavaş, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluş çalışmalarına hazırlandıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluş çalışmalarına hazırlandıklarını duyurdu.

"Merve'nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki #MerveAkpınar'ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak."

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