Mansur Yavaş, 'sağlık çalışanları için ücretsiz nikâh işlemleri' talebine onay verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'sağlık çalışanlarından nikâh işlemleri için ücret alınmaması' ile ilgili yazıya onay verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden karar çıkması durumunda sağlık çalışanlarından nikâh işlemleri için ücret alınmayacak.

Yavaş’ın onayından geçen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın talep yazısı, Belediye Meclisi’nde görüşüldükten sonra uygulamaya geçilecek. “Sağlık Personeline Ücretsiz Nikah Hizmeti” konulu yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2015 tarih ve 1972 sayılı kararı ile Evlendirme Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir. Evlendirme işlemlerinden alınan ücretler ise Meclis kararı ile belirlenmekte ve yıllar itibariyle güncellenmektedir. Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile hizmet veren 'Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik' kapsamına giren kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinin, 'sağlık personeli' olduğunu belgelendirmeleri ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nikah işlemini yapmak istemeleri halinde Uluslararası Aile Cüzdan bedeli hariç olmak üzere belediyemiz tarafından alınan evlendirme ile ilgili diğer hizmet ücretlerinin alınmaması hususunda karar almak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini 'olur'larınıza arz ederim".

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden karar çıkması durumunda sağlık çalışanlarından nikâh işlemleri için ücret alınmayacak.