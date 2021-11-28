Mansur Yavaş, öğrenci kısa belgeselini duyurdu: "Umut bir yurt meselesi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent’te üniversiteyi okumaya gelen gençlerin barınma problemini nasıl çözdüğünü ve bu süreçte neler yaşandığını konu alan “Umut Bir Yurt Meselesi” adlı belgesel film Youtube kanalında yayınlandı. Belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi.

Yurt sorunu yaşayan ve ekonomik zorluklar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencileri Şefkat Evleri ile kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de bu öğrencilerin barınma sorununun nasıl çözüldüğünü, aileleri ile yaşadıkları o anları anlatan belgesel bir film hazırladı.

Yavaş: Binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz

Yürekleri ısıtan bir filme imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve ailelerine özel hazırladığı “Umut Bir Yurt Meselesi” adlı belgeseli Youtube kanalında yayınladı.

Başkan Yavaş da Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen ve barınma endişesi yaşayan gençlerin ve ailelerinin yaşadıkları süreci anlatan belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

“Üniversite Ankara’da okunur” sözünü tutan Yavaş paylaşımında, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.

AŞTİ’de karşılanmalarından Büyükşehir Belediyesine getirilmelerine, rehberler eşliğinde barınma noktalarına nakillerinden kente dair bilgilendirilmelerine kadar birçok sorunu çözülen gençlere ve ailelerine özel hazırlanan belgesel, “https://www.youtube.com/watch?v=0X0MQSmeyQc&ab_channel=MansurYava%C5%9F” linki üzerinden izlenebilir.