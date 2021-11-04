Mansur Yavaş, ‘ODTÜ yolu’ için Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazdı

‘Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı’ projesinde çalışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ’nün ortasından geçen bir diğer yol projesinin iptali için bakanlığa yazı yazdı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, ODTÜ içerisinden geçmesi planlanan yol projeleri için 8 Eylül 2017 tarihinde ODTÜ, Ankara Büyükşehir Belediyesi, YÖK ve Ankara Valiliği arasında protokol imzalandı. İmar planları kapsamında ODTÜ içerisinden geçmesi öngören birden fazla plan bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine göre bugünlerde tartışılan ‘Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı’ projesi ile ODTÜ’yü tam ortadan ikiye bölen ODTÜ kampüsünün doğu batı hattında yapılması planlanan ‘tünel yol’ projesi birbiriyle karıştırılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ODTÜ’nün tam ortasından geçen ‘tünel yolun’ imar planından kaldırılmasını talep ederek harekete geçti. Söz konuyu yol projesinin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve yolun ODTÜ’yü ikiye böleceğini belirten Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve ODTÜ yönetimine yazı yazarak bu yol projesinin imar planından kaldırılmasını talep etti.

Meslek odalarının ve ODTÜ bileşenlerinin tepki gösterdiği 11 kilometrelik ‘Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Yol Yapım İşi” ihalesi onaylandı. TMMOB’a bağlı Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası, söz konusu ihalenin iptali talebiyle dava açtı.

Meslek odalarının başvurularını değerlendiren Ankara 6’ıncı İdare Mahkemesi, ihalenin iptal edilmesi talebini, davacı odaların “ehliyetli” olmadığı sonucuna vararak reddetti. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

“Dava dilekçesi incelendiğinde uyuşmazlık konusu olay ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaların imar planına yönelik olduğu, dava konusu ihale işleminin mimarlık ve şehir plancılığı mensuplarının ne tür bir menfaatini ihlal ettiği hususunun ise açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulamadığı, dava konusu ihaleyle davacı odalar arasında somut, güncel ve meşru bir menfaat alakasının bulunmadığı ihale konusu işin odaların kuruluş amaçları, şehir planlaması ve mimarlık ile doğrudan bir ilgisinin bulunmadığı anlaşıldığından iş bu davanın açılmasında davacıların ehliyetli olmadığı sonucuna varılmıştır.”

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