Mansur Yavaş: Mısra Hanım yoğun bakımda; onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim, bugün tam 1015 gün oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Mısra Öz'ün adalet talebini yineleyerek, "Onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim: Bugün tam 1015 gün oldu" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mısra Öz'ün adalet talebini yineledi. Çorlu tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz, tren faciasında sorumluluğu olanların yargılanması için her gün sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyordu.

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Kılıçdaroğlu'nun ardından Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Evladını 8 Temmuz Çorlu Tren Faciası'nda kaybeden Mısra Hanım bugün yoğun bakımda. Mısra Hanım'a büyük geçmiş olsun, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim: Bugün tam 1015 gün oldu."