Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde tonu 60 dolar olan asfaltı 25 dolardan aldı: İhaleye çok firma girince kırım da çok oluyor

Organize Sanayi Bölgesi’nin yöneticileriyle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltın, aynı firmadan 25 dolara alındığını söyledi. Yavaş, “İhaleye çok firma girince kırım da çok oluyor” dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bulunan 13 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yöneticileriyle bir araya geldi. OSB yöneticilerinin taleplerini ve Ankara’nın sanayi üretimine yönelik sorunlarını dinleyen Yavaş, kent ekonomisini geliştirmeye yönelik çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede; Ankara’da istihdamın geliştirilmesi, sanayi üretiminin artırılması ve OSB'lerle ilgili talepler masaya yatırıldı.

Sanayicilere "her türlü desteği sağlayacaklarını" söyleyen Yavaş, Başkent sanayisinin gelişmesi ve istihdamın artması için iş birliğine hazır olduklarının altını çizerek, “Ankara’da yatırımlara ve iş gücüne katılımın artmasını sağlayan projelere öncelik vermek istiyoruz. Sanayicilerimizle ortak projelere imza atmayı arzuluyoruz” dedi.

"Önemli bir asfalt seferberliği başlattık"

Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kentte önemli bir asfalt seferberliği başlattıklarını anlatan Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ostim, İvedik ve Siteler gibi noktalara büyük ölçüde asfalt serildi. Gelirlerimizde yüzde 70'e yakın düşme var. Buna karşılık enerjide, elektrikte bize hiçbir erteleme yapılmadı. Belediyenin gelirleri azaldı ama giderlerini hiç durdurmadılar. Tüm bunlara rağmen asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Göreve geldikten sonra ihalelerin açık ve şeffaf bir biçimde yapılarak, Büyükşehir'e kaynak aktarmaya çalıştıklarını belirten Başkan Yavaş, “Bir firma daha önceki dönemde Ankara'da aşağı yukarı birkaç milyar dolarlık asfalt ihalesi almış, tonu 60 dolardan. Biz şimdi 19 firmanın girdiği açık ihaleyle aynı firmaya 25 dolardan yaptırıyoruz. İhaleye çok firma girince kırım da çok oluyor” dedi.

Liyakat mesajı verdi

OSB yöneticilerinin yetişmiş itfaiyeci ve itfaiye istasyonu taleplerine de cevap veren Başkan Yavaş, işe alımlarda liyakata önem verdiklerinin kaydederek şunları söyledi:

“Biz göreve gelmeden Büyükşehir'e 600 itfaiyeci alınmış. Bu 600 itfaiyeciden 157 kişi kalmış. Diğerlerinin çoğunu memur yapmak için almışlar ve diğer kurumlara aktarmışlar. Biz Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin aldık, itfaiyecilik okulu mezunlarını alıyoruz. Mülakata katılacak 1200 kişi arasından bu işin eğitimini almış 300 kişiyi istihdam edeceğiz. Başka yere geçmelerine de izin vermeyeceğiz.”