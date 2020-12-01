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Mansur Yavaş: Mansur Dede'niz size söz veriyor; yarın köyünüze internet bağlanmış olacak

01 Aralık 2020 23:18

Ankara'da internete erişemeyen çocuklar, "Mansur Dedeciğim, köyümüze internet bağlatır mısınız? Olmadığı için derslere giremiyoruz" dedikleri bir video hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çektiği bir video ile çocuklara cevap verdi.

Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı videoya şu mesajı ekledi:

"Sevgili evlatlarım,

Mansur Dede'niz size söz veriyor. Yarın köyünüze internet bağlanmış olacak.

Sizin gözlerinizdeki ışıkta, geleceğimizin umudu var.

Ömrüm yettiği müddetçe eğitiminizden geri kalmamanız için elimden geleni yapacağım."

 

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