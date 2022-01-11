Mansur Yavaş: Kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes'lerimizi kaybetmeyelim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cemaat yurdundan gördüğü baskı ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, "Kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes'lerimizi kaybetmeyelim" düşüncesini dile getirdi.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl binlerce gencimizi misafir ettik, seneye on binlercesine kucak açacağız ki geleceğimiz karanlıkta hapsolmasın. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz tüm kurumlar denetlenmeli, kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes'lerimizi kaybetmeyelim. Çok üzgünüm Enes..." ifadesini kullandı.