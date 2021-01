Mansur Yavaş: Kafe ve lokantalarını kapatan esnafımızdan karantinadaki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere yemek temin edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın dertlerini dinlemek, yaşadıkları sıkıntılara çare bulmak ve mağduriyetleri gidermek için sektör ve esnaf odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Mansur Yavaş, “Garsondan komiye kadar hepsini düşünüp esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Kafe ve lokantalarını kapatan esnafımızdan karantinadaki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere yemek de temin edeceğiz” dedi.

Yavaş: Şimdi daha fazla dayanışma zamanı

Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Mogan Tesislerinde düzenlenen toplantıya Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Faruk Çınkı ve Mustafa Kemal Çokakoğlu ve çok sayıda esnaf katıldı.

Pandemi sürecinin başından beri esnafa yönelik desteklerinin devam ettiğini belirten Başkan Yavaş, son günlerde sokağa çıkma uygulamasının yeniden başlamasıyla birlikte Başkent’te iş yeri kapanan, çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalan esnaf ve sektörün durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Başkentli sektör ve esnaf temsilcilerinin talep ve sıkıntılarını tek tek dinleyerek not alan Başkan Yavaş, çözüm önerileri konusunda da görüşlerini dile getirdi.

Yavaş, mağdur olan esnaf gruplarının listesini istedi

Pandemi sürecinde başlattıkları toplumsal dayanışma kampanyalarını hatırlatan Başkan Yavaş, “Çok şükür Ankara’da bu süreçte dayanışmanın, iyiliğin öne çıktığını gördük. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek oldu” dedi.

Bu süreci iş birliği içinde çözmenin önemine değinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan garsondan komiye kadar hizmet sektöründe çalışan ve mağdur olan esnaf gruplarının listesini de istedi. Esnaf gruplarından gelecek olan listelere göre Büyükşehir Belediyesinin imkanları doğrultusunda yardımlarının çeşitlilik kazanabileceğini vurgulayan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Başlattığımız iyilik hareketi salgından daha hızlı hareket ediyor. Evine ekmek götüremeyenlere yardımcı olmak boynumuzun borcu. Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Sizlerle yapacağımız iş birliğiyle bunu çözeceğiz. Pandemi nedeniyle işsiz kalan, iş yeri kapanan ve gelirinden mağdur olan esnafımız için herkesle bir araya geleceğiz. Ne yapabiliriz? Nasıl çözümler üretebiliriz hepsini konuşacağız. Belediye bütçesinden neler yapabilir? Yapacağımız hazırlıklarda sizleri de dinlemek istedik. Şimdi daha fazla dayanışma zamanı. Pazartesi gününden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Dolayısıyla biz mağdur esnafımızın sayısını belirleyip, bir an evvel en azından gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde üstümüze düşeni belediye olarak yapmayı planlıyoruz. Gerekli yerlere de duyurmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelerek mağduriyeti en aza indirmek, tedbirleri en üste çıkarmak istiyoruz.” dedi.

Mağdur olan esnaftan temin edilen yemek Koronavirüs hastalarına gidecek

Başkent’te Koronavirüs nedeniyle karantinada olan vatandaşların kahvaltı ve akşam yemeği ihtiyacını Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamaya başladıklarını ifade eden Başkan Yavaş, lokantacı esnafına da bir müjde verdi. Lokantacı esnafına can suyu olacak yeni bir projeyi kısa süre içinde hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıklayan Başkan Yavaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi nedeniyle kafelerin ve lokantaların kapanmasıyla mağdur olan esnaftan yemek temin ederek, Koronavirüs hastalarına ulaştıracağız” diye konuştu.

ATO ve ANKESOB'tan Yavaş'a teşekkür

Pandemi sürecinde esnafa olan desteğinden dolayı Başkan Yavaş’a teşekkür eden ATO Başkanı Gürsel Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm dünyanın ne bizden fazlası ne bizden eksiği var. DSÖ kötü bir sınav verdi ve sınıfta kaldı. Dünya sınıfta kaldı. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a bu süreçte gösterdiği hassasiyet ve çalışmalar için çok teşekkür ederiz.” dedi.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de, “Pandemi sürecinde esnafımıza maske ve dezenfektan gibi destekler veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Bizler de ortak yapılacak her çalışmanın içinde olarak esnafımızın mağduriyetini gidermek istiyoruz. Ticari faaliyetlerimiz devam etmek zorunda ve bugün bir arada olmak bizim için çok değerli. Başkanımız Mansur Yavaş’a da vermiş olduğu destekler için çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

Her zaman Başkentlilerin faydasına olacak, mağduriyetini giderecek çalışmalar için hazır olduklarını kaydeden Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, “Bizler alınacak olan her kararın ve çalışmanın yanındayız. Bütün esnafın problemini çözmek için elimizden geleni yapmaya hazırız.Yardım kampanyalarımız her zaman ses getiriyor” dedi.