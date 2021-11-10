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Mansur Yavaş’ın kardeşi hayatını kaybetti

10 Kasım 2021 11:17

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti. Cenaze, bugün Beypazarı Cemil Ercan Camisi'nde kılınacak ve taziyeler pazar gününe kadar Gençlik Parkı Kent Konseyi Salonu'nda kabul edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabri Yavaş'ın yakalandığı bir hastalığa yenik düştüğü bildirildi. Sabri Yavaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı’nda defin edilecek.

Yavaş'ın vefat haberini ise kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Başkanımız Mansur Yavaş'ın kıymetli kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesi, Beypazarı Cemil Ercan Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Şehir Mezarlığı'na defnedilecektir. Taziyeler bugün saat 18.30'dan Pazar gününe kadar Gençlik Parkı Kent Konseyi Salonu'nda kabul edilecektir" denildi. 

Mansur YavaşSabri Yavaş
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