Mansur Yavaş’ın kampanyasına 48 saatte 10 milyon lira destek!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasında toplam destek tutarı 48 saatte 10 milyon TL’yi geçti.

Kampanya sitesi www.ankaratekyurek.com’da anlık açıklanan verilere göre “Su Ver” bölümünde 109 bin 626 faturaya 4 milyon 327 bin 555 TL, “Bilet Ver” bölümünde 8 bin 491 bilete 470 bin 600 TL, “El Ver” bölümünde ise 26 bin 652 kişiye 5 milyon 203 bin TL tutarında, toplam 10 Milyon TL’yi aşkın destek olundu.

Daha önce düzenlenen “İftar Ver” kampanyasında ise 3 günde 500 bin iftar menüsü alan yardımsever vatandaşlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaklaşım 7 milyon 500 bin TL’lik destekte bulunmuşlardı.

Ödenen destek tutarları anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam ediyor.