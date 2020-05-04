Mansur Yavaş'ın "İyilik bulaşıcıdır" kampanyasının ardından Gaziantep Valiliği de harekete geçti: Zimem defteri kapatma

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “İyilik bulaşıcıdır” sloganı ile başlattığı veresiye defteri kapatma kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanındaki hayırseverlerin ardından devlet kurumları da katıldı. Gaziantep Valiliği ‘Zimem defteri kapatma' kampanyası başlattı. Gaziantep Valiliği ve hayırseverlerlerin ortak hayata geçirdiği proje ile 30 vefa sosyal destek grubu ekibi yaklaşık 2 milyon lira bütçe ile Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 250 bin nüfusun barındığı 22 mahalledeki 200 bakkalın veresiye defterini satın alarak borçlarını ödedi.

Gaziantep'te veresiye defterlerini satın aldılar

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki bakkallara giden görevliler, veresiye defterlerini satın alıp parasını ödediler. Veresiye defterlerini yanlarına aldılar.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gaziantep'e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim” dedi. Veresiye defteri satın alınan bakkal İrfan Özer ise 325 ailenin borcunun ödendiğini kaydederek, “Yaklaşık 15 yıldır esnafım ve yaklaşık 10 yıla yakın borcu olan vatandaşlar var. Defterin karşılığında 30 bin lira ödendi” ifadesini kullandı.