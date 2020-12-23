Mansur Yavaş: Söz verdiğimiz gibi Ankaramızda bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk

Ankara Büyükşehir Belediyesi çocukların uzaktan eğitim aldığı ve interneti olmayan 914 köye ücretsiz internet erişimi sağlayan çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Söz verdiğimiz gibi AnkaramızdacBine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk" açıklaması yaptı.

19 Kasım’da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla köylere 45 günde internet bağlantısı gerçekleştirecekleri sözünü veren Mansur Yavaş, bugün Twitter hesabından internet altyapısının tamamlandığını duyurdu. Yavaş "Söz verdiğimiz gibi Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı. Bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk" açıklaması yaptı.

10 köyde altyapı bulunması nedeniyle muhtarların kurulum istemediği, 4 köyde ise köy konağı yapımının sürmesi nedeniyle kurulumun ertelendiği ücretsiz internet hizmeti toplam 914 köyde tamamlandı. Yavaş, yapılan çalışmaların yakından takip edilmesi için de koylereinternet.ankara.bel.tr internet adresini kullanıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan “Başkentimizde ücretsiz interneti olmayan köy kalmadı. Çocuklarımızın gözlerinde ışık, yüzlerinde tebessüm oluşmasında emeği geçen, yağmur çamur demeden söz verdiğimiz tarihten önce çalışmalarımızı tamamlayan ve dünyada ilk olmamıza vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yavaş tarafından hayata geçirilen ve eğitim desteği sağlayan proje özellikle kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrenciler ve tüm vatandaşların yararlandığı ücretsiz internet hizmeti, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.