Mansur Yavaş'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve belediye bürokratları adına vatandaşları telefonla arayarak para isteyen kişilerden 3'ünü emniyet güçleri yakaladı.

ABB'den yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur" denildi. 3 kişi hakkında adli süreç başlatılırken başsavcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı art niyetli kişilerin Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları adına vatandaşlarımızı telefonla arayıp yardım kampanyası düzenlendiğini belirterek para talep ettikleri belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilerden 3'ü emniyet güçlerince yakalanarak adli süreç başlatılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuz bu kişilere itibar edilmemesini önemin rica ederiz."