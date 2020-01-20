"Mansur Yavaş, HDP'den bile yüzde 60 gibi yüksek bir oranda destek alıyor"

Kadir Has Üniversitesi’nin 26 ilde bin kişiyle görüşerek yaptığı araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş'ın sorunları hızlı çözdüğü için her kesim tarafından desteklendiğinin kaydetti. Aydın, Yavaş'ın HDP'den bile yüzde 60 civarında bir oranda destek gördüğünü ayrıca AKP ve MHP tabanı tarafından da başarılı bulunduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre yerel seçimlerle başlayan ve hâlâ devam eden tartışmalar nedeniyle kutuplaşmanın tekrar yükseldiğinin söyleyen Aydın, "Bu araştırmayı 10 yıldır yapıyoruz, hep laik-dindar ayrımını net şekilde gördük. Fakat bu sene ilk defa, zengin-fakir ayrımını gördük. Çünkü ekonomik kriz var" dedi.

Araştırmaya göre bu seneki başat sorunun ekonomi ve işsizlik olduğunu belirten Mustafa Aydın, bölgeler arası farklılığın enteresan olduğunu söyledi. Aydın, "Etnik olarak baktığımızda Kürt kökenli olanlar işsizliği en önemli sorun olarak görüyor, ikincisi ise hayat pahalılığı. Birbiriyle bağlantılı yani. Üçüncü sırada terörü sorun olarak görüyor. Türk kökenlilerse birinci sıraya terörü koyuyor. İkinci sırada hayat pahalılığı, üçüncü sırada işsizlik. Bu bize dikkatli bakınca bir şey söylüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı bulunma oranının geçen yıla göre yüzde 10 düştüğünü söyleyen Aydın, AKP'ye oy verenler içinde de Erdoğan'ı başarılı bulanların oranının yüzde 2.5 düştüğünü kaydetti. Aydın bu düşüşün nedeni olarak ekonomik politikalara ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne işaret etti.