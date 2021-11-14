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Mansur Yavaş hakaret içerikli Başak Cengiz paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulundu

14 Kasım 2021 12:34

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla  öldürülen Başak Cengiz ile ilgili sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir hukukçu ve bu toplumun bir ferdi olarak, erkek şiddetinden kaybettiğimiz Başak kızımızın ardından hakaret eden zat hakkında şahsım ve milletim adına suç duyurusunda bulundum. Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı. 

Başak Cengizdavasuç duyurusu
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