Mansur Yavaş, Gökçek dönemindeki "batık projeleri" sıraladı: 3 katrilyonluk 40'a yakın dosyayı savcılığa verdik

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, AKP’ ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk ettiği için ertelendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Yalanlarının ortaya çıkmasından korkuyorlar. Konuşmamı engelleyemezsiniz” diyerek basın toplantısı düzenledi. Mansur Yavaş toplantıda, batık proje olarak nitelendirdiği kendinden önceki dönemin dosyalarını ortaya çıkardı. Yavaş, “40’a yakın suç duyurusunda toplam kamu zararı da 3 katrilyonluk olarak belirlendi. Şu anda bizim elimizdeki 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik” dedi.

Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yaşanan usulsüzlükleri ve yapılan abartılı harcamaları düzenlediği basın toplantısıyla teker teker açıklarken, “40’a yakın suç duyurusunda toplam kamu zararı da 3 katrilyonluk olarak belirlendi. Şu anda bizim elimizdeki 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısının, AKP’ ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk etmesi nedeniyle ertelenmesi üzerine başkan Mansur Yavaş, “Yalanlarının ortaya çıkmasından korkuyorlar. Konuşmamı engelleyemezsiniz” diyerek basın toplantısı düzenledi. Mansur Yavaş toplantıda, batık proje olarak nitelendirdiği Melih Gökçek dönemi usulsüzlüklerini ortaya çıkardı. Yavaş, “40’a yakın suç duyurusunda toplam kamu zararı da 3 katrilyonluk olarak belirlendi. Şu anda bizim elimizdeki 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik” dedi.

Mansur Yavaş, Gökçek döneminin "batık projeleri" olarak nitelendirdiği projeleri ve bugünkü güncel maliyetlerini şu şekilde sıraladı:

-Ankapark: 5.8 milyar lira

-Kapılar: 95.3 milyon lira

-Gökkuşağı projesi: 20 milyon lira

-Samanyolu projesi: 19.5 milyon lira

-Kedi heykelleri: 1 milyon lira

-Robot heykeli: 326 bin lira

-Metal robot heykel: 2.1 milyon lira

-Hayvan heykelleri: 17.2 milyon lira

-Futbolcu heykelleri: 679 bin lira

-Işıklı palmiye: 398 bin lira

-1996 adet heykel: 25.4 milyon lira

-Kol saati heykeli: 1.5 milyon lira

-Heykel, saat ve plastik kent mobilya ve kapılar: 1.3 milyar lira