Mansur Yavaş: Gelin, yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz" diyerek yiyecek-içecek sektörü esnafıyla dayanışma çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Sevgili ailem" notuyla seslenerek paylaştığı bir video ile yiyecek-içecek sektörü esnafıyla dayanışma çağrısında bulundu. Yavaş, paylaşımda şunları söyledi: