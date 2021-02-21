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Mansur Yavaş: Gelin, yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım

21 Şubat 2021 20:42

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz" diyerek yiyecek-içecek sektörü esnafıyla dayanışma çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Sevgili ailem" notuyla seslenerek paylaştığı bir video ile yiyecek-içecek sektörü esnafıyla dayanışma çağrısında bulundu. Yavaş, paylaşımda şunları söyledi:

 

"Sevgili ailem, Gelin, bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz." 

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