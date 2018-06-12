Mansur Yavaş: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen hemen görevi bırakmalıdır

T24 Haber Merkezi

CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında aday gösterdiği, eski MHP'li Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir mitinginde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini ti'ye aldı.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Yavaş, "Eskişehir'i, Ankara ve İstanbul gibi betonlaştıramayan Sn. Büyükerşen hemen görevi bırakmalıdır" dedi.

Eskişehiri,Ankara ve İstanbul gibi betonlaştıramayan Sn. Büyükerşen hemen görevi bırakmalıdır. @Y_Buyukersen pic.twitter.com/l4EUU3WPoo — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 12, 2018

Büyükerşen de Yavaş'ın paylaşımına espirili bir dille cevap vererek, "Mansur Bey, fotoğraflar her şeyi anlatıyor. İnanıyorum ki 2019 Mart ayında başkentimizin Büyükşehir Belediyesi de betona değil doğaya ve insana yatırım yapan sosyal belediyecilik ile tanışacaktır" ifadelerini kullandı.