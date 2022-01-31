Mansur Yavaş: En büyük projemiz kenti şeffaf ve adil bir şekilde yönetmek, hesap vermek ve birlikte yönetmek

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi 1. Genel Kurulu toplandı. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Gençlere seslenerek ‘ortak akıl’ vurgusu yapan ve gelecek Ankara hayalini paylaşan Yavaş, “En büyük projemiz kenti şeffaf ve adil bir şekilde yönetmek, hesap vermek ve birlikte yönetmek. Hedefimiz dünya çapında iş insanları ve bilim insanlarının yetiştiği yer Ankara olsun diyorum” dedi.

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen “Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi 1. Genel Kurul toplantısı”na Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal alanda ekolojik farkındalık yaratmak ve kuşaklararası anlamlı etkileşimin önemine vurgu yapılan toplantıya ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler, iş insanları ve çok sayıda davetli de katıldı.

Ortak akıl vurgusu

Gençlerin genel kurulda alacağı karar ve talepleri dikkate alacaklarını belirten ve ‘ortak akıl’ vurgusu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlere şu sözlerle seslendi:

“Dedik ki biz bir seçim kazanmış olacağız ama bu asla bir zafer kazanmış olmak değildir. Bir kent yönetmeye talip oluyoruz, en büyük projemiz kenti şeffaf ve adil bir şekilde yönetmek, hesap vermek ve birlikte yönetmek. Bu dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde olmazsa olmazlardan. Ortak akıl konusuna gelince kentte yaşayanların ödedikleri paraları biz tahsil ediyoruz, vergilerden pay alıyoruz ve bunları harcıyoruz. O zaman biz kendi paramızı harcamıyoruz. Bu kentte yaşayan her kesimden hiç kimsenin hiçbir farklılığına bakmadan hep beraber bir araya gelerek nasıl parasını alırken, vergisini alırken ve tahsil ederken ayrım yapmıyorsak hizmet yaparken de tamamının aklına ve taleplerine uyarak çalışma yapmamız gerekir diye düşünüyoruz.”

"Sizin doya doya üniversiteyi yaşayabileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir ortamı sunmak bizim boynumuzun borcu”

Ankara Kent Konseyinin kent bileşenleriyle sürekli diyalog içinde çalıştığına dikkat çeken Yavaş, “Bugünkü sayı bin 800’leri buldu. 4 binin üzerinde gönüllü var. Bu kent için yoğun çalıştıklarını görüyoruz ve bizim elimiz ayağımız oluyorlar. Ben Kent Konseyinin çok yararını gördüm, asıl yapmamız gerekenler nelerdir onları konuşmamız lazım. Tabii ki burada alınan karar ve talepler bize iletilecek. Ben sizlerin bu yolda neler yapmamız gerektiğinin talebini almak istiyorum. Bu imkanlarla biz yöneticiler olarak yapmamız gereken tek şey güzel imkanlar sunmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak siz neler istiyorsunuz? Tiyatroysa hangi tiyatro? Sanatçıysa hangi sanatçı? veya nasıl bir ortam ve yeşil alanlar, kütüphaneler… Sizin doya doya üniversiteyi yaşayabileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir ortamı sunmak bizim boynumuzun borcu” dedi.

Mansur Yavaş, gelecek Ankara hayalini de paylaştı

Seçim öncesi Ankara’yı ortak akılla yönetme sözü verdiğini hatırlatan Yavaş, gelecek Ankara hayalini de paylaştı:

“Sizin hayatınızı, yaşamanızı kolaylaştıracak ne istiyorsanız onları yapmaya hazırız. Birkaç tane Start Up Merkezi açılmak üzere. Bir yandan da okurken kendinizi geliştirmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Onlarla da yakında muhatap olacaksınız. Ayrıca online iki bin kadar üst düzey kurslarımız var, o kurslara öğrenciler katılırsa bulunduğu kentteki ekonomilerde onları yan yana getirmek suretiyle hem kentin ekonomisine katkıda bulunacak bir takım buluşları yapmanıza imkan sağlarken bir yandan da kentin ekonomisini ayağa kaldıracak çalışmalar da yapıyoruz ki ‘Ankara’dan gitmeyelim’. Gittiğiniz kentlerde şunu söylemenizi isterim ‘Eğer gerçekten başarılı olursak üniversite Ankara’da okunurmuş’ diye. Bin 800 civarında öğrenciye hala bakıyoruz. 6 bin kadar öğrenciyle muhatap olduk. Burada alınacak kararların hepsinin bize emir telakki edildiğini ve meclis toplantısında gündeme alınacağını bilmenizi isterim. Hedefimiz yüksek. Dünya çapında iş insanları ve bilim insanlarının yetiştiği yer Ankara olsun diyorum.”

AKK Başkanı Yılmaz’dan iklim elçisi çağrısı

Gençlik Meclisi 1. Genel Kurul toplantısında konuşma yapan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da iklim değişikliğine dikkat çekerek, şu çağrıda bulundu:

“Mansur Başkanım sadece en büyük projem bu kente barış getireceğim demiştiniz ve geldi. Bundan dolayı kent adına, Ankara Kent Konseyi adına bu büyük projenin gelecek yüzyıllarda bu kentin nişanı olacağına inanıyorum. Katılımcı kültüre destek veren bütün sosyolojilerin çocuklarını saygıyla selamlıyorum. Yeni dünyanın değerlerini geleneksel değerlerimizin ötesinde evrensel değerleri ortak kimlik ve eleştirel düşünce, birlikte çalışma, global bakış açısı ve sosyal beceriler oluşturuyor. Bu salondaki 500 kişi ve Ankara’daki 1 milyon genç bu değerlerle barışık yaşıyor. Zeka, ahlak ve motivasyonu aynı anda harekete geçirdiğimiz zaman ne yaşarız? Ankara bu üç unsuru bir arada yaşayan kentimizdir. Çevreyi, doğayı önemseyen bir kent yönetimi var. Hepinizi iklim elçisi olmaya davet ediyorum.”