Mansur Yavaş, ekonomi ile ilgili sözleriyle gündem olan Zehra Canan ile görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokak röportajında ekonomiye dair görüşleriyle gündem olan lif ve çorap satarak geçimini sağlayan Zehra Canan ile bir araya geldi. Yavaş, Canan'a, sorunlarını çözmek için belediye olarak elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kızılay'da Selanik Caddesi'nde kaldırımda ördüğü lif ve patikleri satarak geçimini sağlayan Zehra Canan (70), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Yavaş, bugün belediyedeki makamında Zehra Canan'ı ağırladı. Canan'a Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sorunlarını çözmek için elinden geleni yapacaklarını aktardı.

Yavaş ve Canan’ın görüşmesini ABB Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin duyurdu. (ANKA)