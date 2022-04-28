Mansur Yavaş: Eczane borçlarını kapatıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üç bine yakın ihtiyaç sahibinin eczane borçlarının kapatılacağını açıkladı.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından, Ankara Eczacı Odası ile yapılan protokolü duyurdu. Yavaş paylaşımında, "İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz." ifadelerine yer verdi.